Для продления маршрута № 6 в Бишкеке не хватает автобусов

Для продления маршрута № 6 в новостройку «Рухий-Мурас» не хватает автобусов. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, они нужны во избежание большого интервала между транспортом.

После приобретения автобусов рассмотрят вопросы о продлении, запуске новых и возобновлении старых маршрутов.

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие старается поддерживать техническое состояние автобусов, которые отслужили свой срок эксплуатации, отметили в муниципалитете.

Напомним, накануне жители новостройки «Рухий-Мурас» попросили продлить автобусный маршрут № 6.

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