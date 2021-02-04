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Агент 024

В Новопокровке убили несколько десятков собак. Осторожно, фото и видео!

В Новопокровке неизвестные сегодня убили десятки собак, и не только бездомных. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Сегодня средь бела дня по улице Набережной разъезжала машина с неизвестными, которые убивали всех встречных собак. Погибло очень много животных — десятки собак. При этом далеко не все они были бесхозными. Устроили настоящую бойню. Мы требуем власти найти их и наказать», — рассказал читатель.

Он прислал видео и фото происходившего. Отметим, что кадры содержат сцены жестокости.

Чуть позже появилось еще одна видеозапись, на которой занимавшиеся отстрелом выгружают из кузова грузовика убитых животных и сбрасывают их в заброшенный канализационный коллектор. По одной версии место происходящего — окраина села Новопокровка, по другой — это Бишкекский санитарный полигон.

Напомним, сегодня на отстрел бездомных собак в бишкекском микрорайоне «Аламедин-1» пожаловались его жители. Они успели заснять частный внедорожник, на котором разъезжали по округе отстрельщики.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/182360/
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