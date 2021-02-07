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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Из-за поставленной на встречке машины образовался затор

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Очень часто водители заезжают на тротуары. На улице Чокморова, 240 «чудак» оставил машину с нарушением ПДД.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Еще один нарушитель замечен в 6-м микрорайоне столицы.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

А этот автолюбитель заехал на полосу встречного движения, перегородив проезд другим машинам.

Сотрудники Патрульной службы милиции поставили автомобиль напротив въезда во двор.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/182187/
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