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Мгновения жизни. В предгорьях от Бишкека до Орловки и зимний Узген

На улице потеплело, но зима все нас не отпускает. Поэтому наши виртуальные путешествия по Кыргызстану пока еще и выходят снежно-морозные. Но многих это совсем не удерживает дома.

Один из них — Владислав Ногай, один из наших постоянных авторов. Он сделал фотографию предгорий, проехав от Бишкека до Орловки. И доказал — зимой наши горы не менее прекрасны, чем в любое другое время года.

Абдрахман Сализов тоже выбрался из дома и сделал интересные фотографии Ала-Арчинского водохранилища.

По дороге из Токмака на Иссык-Куль сделала свои фотографии Назира Альмухамедова.

И раз уж разговор зашел об Иссык-Куле, то заглянем в зимнее Барскоонское ущелье. Там побывал Дмитрий Помещиков.

Не забываем о юге республики. Таким увидел самый известный памятник архитектуры Узгена Урмат Чырмашев.

Урмата Чырмашева
Фото Урмата Чырмашева. Зимний Узген

И еще одна фотография с юга — из города Ош. Анара Джоробаева запечатлела зимний Сулайман-Тоо.

Анары Джоробаевой
Фото Анары Джоробаевой. Зимний Ош

Надеемся, вам понравилось наше путешествие по зимнему Кыргызстану. Помните, что автором следующего может стать любой. Сделать это просто.

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