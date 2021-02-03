Нормы не соблюдаются. Возвратом детей в школу недовольна жительница Джалал-Абада

Санитарные нормы в школах Джалал-Абада, где ученики вернулись к традиционной форме обучения, не соблюдаются. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, родителям сначала сказали, что классы будут делиться на подгруппы, учиться дети будут в две смены. «А потом, видимо, передумали и не стали делить. Есть классы, где учатся по 40 учеников. Уроки по 45 минут, перемены по 5 минут, дети даже не успевают выходить из кабинета», — написала она.

Родительница добавила, что классы не проветривают, и ее сын пришел домой с недомоганием. «Среди учеников были те, кто кашлял, у кого-то горло болело. Думаю, что школы открывать рано, можно было подождать до марта», — написала она.

Отметим, что, по данным Министерства образования, к реальному режиму обучения вернулись 2 тысячи 152 школы.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.