Жители села Чон-Талаа вышли на митинг. Требуют построить хорошую школу

Жители села Чон-Талаа Баткенского района вышли на митинг из-за аварийной школы, состояния дорог, нехватки питьевой и поливной воды. Об этом 24.kg сообщил местный житель Мелис Абдибаитов.

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По его словам, замакима пригласил митингующих в актовый зал, где они озвучили основные проблемы села. На встрече собралось 80 жителей.

«Местные власти с 2012 года обещают построить новую, стандартную школу, но никак не строят. Все проектные документы уже сделаны за счет сельчан. Все службы и ведомства дали заключение, что школа аварийная и не соответствует стандарту здания общеобразовательного учреждения. Используется буржуйка для отопления, речи о пожаробезопасности быть не может. Недавно здесь сгорел корпус местной школы. Замакима сказал, что там построят такое же новое здание. Жителей это не устраивает, они требуют отменить тендер и построить новую, отвечающим всем стандартам, школу. В случае, если местные власти не решат этот вопрос, жители намерены приехать в Бишкек и митинговать у «Белого дома». Уже начали сбор подписей на имя президента Садыра Жапарова», — рассказал он.

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