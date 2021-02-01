В Бишкеке столкнулись троллейбус и легковушка. Есть пострадавшие

В Бишкеке столкнулись троллейбус и легковой автомобиль. Об этом сообщают очевидцы с места происшествия.

По их словам, ДТП произошло сегодня на пересечении улиц Московской и Турусбекова примерно в 19.00. По предварительным данным, в аварии пострадали несколько человек.

В пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы 24.kg сказали, что на месте продолжают работать сотрудники ведомства. Подробности ДТП предоставят позже.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.