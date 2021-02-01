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Агент 024

Бишкекчане жалуются на стройкомпании: их машины пачкают центральные улицы

Строительный транспорт вывозит грязь на центральные улицы Бишкека, а за этим никто не следит. Об этом сообщают пользователи соцсети Facebook.

«Уважаемая мэрия, почему совместно с Госэкотехинспекцией не контролируете строящиеся объекты? Строительный транспорт выносит на колесах грязь на центральные улицы, которая высыхает, а пылью дышим мы. Обяжите их установить мойки и засыпать щебенкой дорогу от объекта до асфальта. Вот вам пример: стройка по Байтика Баатыра, выше парка «Ынтымак-2», — написал пользователь Сети.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/181873/
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