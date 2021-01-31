Чудаки парковки. Водители оставляют машину там, где хотят, а не где разрешено

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Джунусалиева водитель на «Лексусе» проехал по тротуару, чтобы припарковаться в неположенном месте.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Еще один владелец внедорожника припарковался с нарушением правил, заехав на тротуар на улице Токтогула. «Почему водители думают, что могут оставлять свои машины там, где хотят?» — прокомментировал снимок читатель.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Постоянный автор рубрики «Чудаки парковки» присылает фотографии с улицы Лумумбы. На этот раз автомашина стояла, заняв половину тротуара.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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