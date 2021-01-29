Летевшие из Турции кыргызстанцы застряли в аэропорту Алматы

Кыргызстанцы не могут вернуться домой из аэропорта в Алматы. Об этом 24.kg сообщили они сами.





«Борт Airbus A320 перенаправили в Казахстан. Мы уже тут семь часов сидим, нам даже гостиницу не предоставили, не разрешают вылететь домой, хотя на руках есть отрицательные ПЦР-тесты. Экипаж спокойно ушел отдыхать, а мы остались тут, ничего непонятно. Граждан Казахстана отпустили сразу, а нас и пассажиров из европейских стран (около 180 человек) — нет», — рассказали кыргызстанцы.

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