11:30
USD 84.80
EUR 102.72
RUB 1.11
Агент 024
Сюжет: COVID-19

В школах Чуйской области родителей заставляют покупать дезинфицирующие средства

Жители Чуйской области пожаловались на то, что преподаватели школы просят собрать деньги или приобрести дезинфицирующие средства в классы. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Читайте по теме
Возобновление учебы в Бишкеке. Мэрия утверждает: дезсредств в школах хватает

По его словам, администрации учебных заведений не закупили необходимые принадлежности для обработки классных помещений.

«У нас просят не так много денег, как в Бишкеке. В общем 50 сомов с каждого ученика, это на нужды класса и школы. Но и плюс ко всему просят купить антисептики и другие дезсредства», — сказал читатель.

В Министерстве образования уже четвертый день не могут прокомментировать 24.kg, кто должен обеспечивать учебные заведения в регионах дезинфицирующими средствами.

Напомним, в соцсетях многие родители возмущаются, что их заставляют закупать в школы Бишкека дезинфицирующие средства, вплоть до тряпок и швабр с ведрами.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/181485/
просмотров: 3848
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане еще два медика заразились коронавирусом
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 330 человек, 206 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
В Кыргызстане выявили 76 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 84 453
В Джалал-Абаде с 1 февраля открывают школы и детсады
Пандемия COVID-19. В городе Ош обсудили подготовку к возможной волне заболевания
Для зараженных COVID-19 свободны 255 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19. Парадокс коронавируса назвали в ВОЗ
COVID-19 в мире. Заразились более 101,4 миллиона, умерли более 2,1 миллиона
В Кыргызстане еще один медик заразился коронавирусом
Популярные новости
Ждем по&nbsp;три дня. Бишкекчане жалуются на&nbsp;очереди у&nbsp;государственных нотариусов Ждем по три дня. Бишкекчане жалуются на очереди у государственных нотариусов
Творится бардак. Жители многоэтажного дома в&nbsp;Бишкеке пожаловались на&nbsp;притоны Творится бардак. Жители многоэтажного дома в Бишкеке пожаловались на притоны
У&nbsp;мужчины в&nbsp;мечети Бишкека украли сумку с&nbsp;900 тысячами сомов У мужчины в мечети Бишкека украли сумку с 900 тысячами сомов
Возле магазина закрыли места для парковки. Бишкекчане сомневаются, что законно Возле магазина закрыли места для парковки. Бишкекчане сомневаются, что законно
Бизнес
Сто лет кыргызскому футболу исполняется в&nbsp;2021 году Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году
Порт Чабахар в&nbsp;Иране&nbsp;&mdash; возможность выхода на&nbsp;новый рынок для Кыргызстана Порт Чабахар в Иране — возможность выхода на новый рынок для Кыргызстана
Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение &laquo;ЭЛКАРТ Мобайл&raquo; Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение «ЭЛКАРТ Мобайл»
Как бизнес выживал во&nbsp;время пандемии в&nbsp;Кыргызстане Как бизнес выживал во время пандемии в Кыргызстане
30 января, суббота
11:14
Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 января
10:53
Садыр Жапаров пообещал инвесторам и бизнесу всестороннюю поддержку
10:28
Глава пресс-службы Садыра Жапарова задержан за вымогательство взятки
10:12
Указ о мерах по миграции: защита детей, «Мекен-карт» и упрощенное гражданство