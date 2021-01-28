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Агент 024

Вблизи Бишкека обнаружили следы снежного барса

В горах вблизи Бишкека обнаружили следы снежного барса. Видеоролик об этом на своей странице в Instagram опубликовал руководитель клуба горного туризма Жунус Маметов. Он отметил, что специально не стал указывать точное место обнаружения, чтобы уберечь краснокнижное животное от рук браконьеров.

«Об этом месте знают немногие, только те, кто был на одном из наших восхождений. Но их мало. Скажу одно, барс спустился очень низко. Раньше большие кошачьи следы я наблюдал на высоте не ниже 4 тысяч метров. И гораздо дальше от людской тропы. В природе у снежных барсов практически нет врагов. Суровые условия жизни естественным образом ограничивают численность этих зверей. Единственным настоящим врагом барсов остается человек», — написал автор ролика.

Он также призвал людей не нарушать покой животных и бережно относиться к дикой природе. Напомнил Маметов и о том, что охота на снежных барсов в Кыргызстана запрещена. За убийство краснокнижного хищника предусмотрено наказание вплоть до уголовного.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/181468/
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