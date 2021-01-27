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Агент 024

Грязь, антисанитария и крысы. Мэрия Бишкека игнорирует стихийную торговлю

Мэрия Бишкека постоянно расписывается в собственном бессилии или неумении наводить порядок. Об этом 24.kg сообщил читатель и прислал фото.

По его словам, борьба со стихийной торговлей в центре столицы — это пустые слова чиновников муниципалитета.

«Сколько лет мы жалуемся и требуем навести порядок на Моссовете, однако никакой реакции ни со стороны акимиата Первомайского района, ни со стороны мэрии города. Кучи мусора, антисанитария, торговля продуктами вперемешку с трусами-носками — это происходит ежедневно. С наступлением тепла здесь опять начнут бегать крысы. Ответственные работники городских служб набегами появляются тут для галочки, на следующее утро все торговцы на месте», — написал в редакцию читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/181398/
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