Чудаки парковки. Возле здания Минздрава машины ставят на тротуаре

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На проспекте Чуй «Лексус» заехал на тротуар, закрыв его половину. «Мало того, что тротуар разбитый весь, люки, так еще и этот «чудак» тут стоит», — пожаловался читатель.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Другой водитель оставил свое авто на тротуаре возле здания Министерства здравоохранения на улице Московской.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Каждую неделю бишкекчане жалуются на припарковавшихся на аллее на проспекте Манаса. «Оградительные столбики поставили, но кто-то их уже сломал. Заезжают на тротуар, а это опасно. Возле точек фастфуда много людей, но нарушителей это не останавливает», — написал автор снимка.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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