Мгновения жизни. Курпсайская ГЭС и озеро Ала-Коль

Сегодня мы немного отойдем от зимней тематики. Хотя, конечно, и без нее не обойдется. А попутешествуем мы с помощью наших авторов по разным регионам страны.

По традиции начинаем с Бишкека. На этот раз осеннего и такого, каким его увидела Нураим Тологонова.

Теперь выбираемся из города и одновременно меняем время года. Так, Соня Айдарбаева пригласила нас на зимнюю рыбалку в село Степное.

Владислав Ерменин в Кара-Балте запечатлел гало. Это группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света. Гало обычно появляется вокруг Солнца или Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни.

Впереди у нас Иссык-Кульская область. На скованном льдом озере Ала-Коль побывал Александр Сухарев.

Фото Александра Сухарева. Озеро Ала-Коль

Теперь отправимся на юг республики. По дороге сделаем краткую передышку на Сусамыре, где фотографию сделала Назира Альмухамедова.

Фото Назиры Альмухамедовой. Зимняя дорога в горах, Сусамыр

Конечной точкой нашего путешествия станет Курпсайская ГЭС. Ее фотографию сделал Виктор Клейменов.

Фото Виктора Клейменова. Курпсайская ГЭС

Надеемся, фотографии наших авторов не оставили вас равнодушными и вы захотите пополнить их ряды. Сделать это не сложно.

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.