11:30
USD 84.80
EUR 102.72
RUB 1.11
Агент 024

Творится бардак. Жители многоэтажного дома в Бишкеке пожаловались на притоны

В Бишкеке жители многоэтажного дома по улице Усенбаева, 3, жалуются на притоны, которые находятся в их подъезде. Об этом 24.kg сообщила читательница.

читательницы 24.kg
Фото читательницы 24.kg. Жители многоэтажного дома в Бишкеке пожаловались на притоны
По ее словам, раньше в жилом помещении было много посуточных квартир, сейчас осталось только три.

«Мы потихоньку боремся, но есть владельцы трех квартир, которых «крышуют» определенные люди. Мы хотим это искоренить, у нас растут дети, боимся за них. Люди, содержащие притоны, ничего не боятся. Все это длится годами — пьянство, непонятные люди, проститутки, одним словом бардак. Но правоохранители просят доказательства. Жители дома хотят уже выйти на мирный митинг из-за этого всего, нас никто не слышит», — заявила женщина.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/181369/
просмотров: 6729
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека обещает ликвидировать притоны возле Ошского рынка
Делом девочки, которую принудили к занятию проституцией, займется ГУВД Бишкека
По факту угроз матери девочки, работавшей в притоне, начнут разбирательство
В Джалал-Абаде женщина арендовала здание предприятия и сделала из него притон
Притон в Сузаке. Женщин избивали и принуждали к сексу
Милиция обнаружила притон в одной из саун города Ош
В Бишкеке милиция возбудила три дела об организации притонов
В Чуйской области обнаружили притон для занятий проституцией
Жизнь в притоне: принуждение или личный выбор?
Штрафы за сдачу квартир под гостиницы признали конституционными
Популярные новости
Ждем по&nbsp;три дня. Бишкекчане жалуются на&nbsp;очереди у&nbsp;государственных нотариусов Ждем по три дня. Бишкекчане жалуются на очереди у государственных нотариусов
У&nbsp;мужчины в&nbsp;мечети Бишкека украли сумку с&nbsp;900 тысячами сомов У мужчины в мечети Бишкека украли сумку с 900 тысячами сомов
В&nbsp;школах Чуйской области родителей заставляют покупать дезинфицирующие средства В школах Чуйской области родителей заставляют покупать дезинфицирующие средства
Возле магазина закрыли места для парковки. Бишкекчане сомневаются, что законно Возле магазина закрыли места для парковки. Бишкекчане сомневаются, что законно
Бизнес
Сто лет кыргызскому футболу исполняется в&nbsp;2021 году Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году
Порт Чабахар в&nbsp;Иране&nbsp;&mdash; возможность выхода на&nbsp;новый рынок для Кыргызстана Порт Чабахар в Иране — возможность выхода на новый рынок для Кыргызстана
Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение &laquo;ЭЛКАРТ Мобайл&raquo; Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение «ЭЛКАРТ Мобайл»
Как бизнес выживал во&nbsp;время пандемии в&nbsp;Кыргызстане Как бизнес выживал во время пандемии в Кыргызстане
30 января, суббота
11:14
Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 января
10:53
Садыр Жапаров пообещал инвесторам и бизнесу всестороннюю поддержку
10:28
Глава пресс-службы Садыра Жапарова задержан за вымогательство взятки
10:12
Указ о мерах по миграции: защита детей, «Мекен-карт» и упрощенное гражданство