На горнолыжной базе «ЗиЛ» избили гражданина Пакистана. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Друзья пострадавшего рассказали, что последние три месяца неизвестные неоднократно преследовали их и пытались напасть и избить.
«Давайте будем добрее ко всем, особенно к гостям. Какая бы ни была причина, никто не вправе делать самосуд», — пишут очевидцы инцидента.
В пресс-службе ГУВД Чуйской области 24.kg сказали, что выясняют детали происшествия.Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.