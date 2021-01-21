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Агент 024

Невозможно пройти. Подземный переход в селе Александровка затопило

Подземный переход в селе Александровка Московского района затопило. Об этом 24.kg сообщили жители района и родители средней школы имени Ясыра Шивазы.

«Местная власть молчит, ссылаясь на то, что подземный переход делал Минтранс. Туда обратились, отправляют нас обратно в Александровский айыл окмоту. Куда нам идти?» — спрашивают они.

Женщина просит как можно скорее исправить ситуацию, так как через переход скоро в школу пойдут дети.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/180648/
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