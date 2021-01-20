Жители Чуйской области жалуются на высокие цены на корм для животных. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, в селах килограмм ячменя стоит 17 сомов, в Кара-Балте — 20, отруби — по 14,80 сома.

«Невозможно так, куда растут цены? Уже и пять куриц не прокормить, я уже не говорю про стоимость сена. Если цены на корма такие высокие, то, естественно, мясо и молоко тоже дорогие будут. Душат людей просто-напросто. Кто-нибудь, вообще, контролирует ценовую политику кормов?» — задается вопросом читательница.

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