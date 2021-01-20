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Агент 024

Жители Чуйской области жалуются на высокие цены на корм для животных

Жители Чуйской области жалуются на высокие цены на корм для животных. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, в селах килограмм ячменя стоит 17 сомов, в Кара-Балте — 20, отруби — по 14,80 сома.

«Невозможно так, куда растут цены? Уже и пять куриц не прокормить, я уже не говорю про стоимость сена. Если цены на корма такие высокие, то, естественно, мясо и молоко тоже дорогие будут. Душат людей просто-напросто. Кто-нибудь, вообще, контролирует ценовую политику кормов?» — задается вопросом читательница.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/180618/
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