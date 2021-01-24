Чудаки парковки. В Бишкеке просят убрать такси с остановок

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Бишкекчане жалуются, что такси стоят на остановках общественного транспорта. «Когда этот беспредел закончится? Вот откуда берутся пробки», — написал автор фотографий.

Житель улицы Руставели прислал снимок «чудака», загородившего проход. «Когда начнут штрафовать таких наглых водителей? Из-за них приходится выходить на проезжую часть», — написал он.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Напротив 2-го роддома водитель тоже перегородил весь тротуар.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.