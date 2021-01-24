11:28
USD 84.80
EUR 102.72
RUB 1.11
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. В Бишкеке просят убрать такси с остановок

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Бишкекчане жалуются, что такси стоят на остановках общественного транспорта. «Когда этот беспредел закончится? Вот откуда берутся пробки», — написал автор фотографий.

Житель улицы Руставели прислал снимок «чудака», загородившего проход. «Когда начнут штрафовать таких наглых водителей? Из-за них приходится выходить на проезжую часть», — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Напротив 2-го роддома водитель тоже перегородил весь тротуар.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/180617/
просмотров: 3907
Версия для печати
Материалы по теме
Ограждение парковочных мест в «Асанбае». Мэрия ответила бишкекчанину
Чудаки парковки. Возле здания Минздрава машины ставят на тротуаре
Возле магазина закрыли места для парковки. Бишкекчане сомневаются, что законно
С посетителей Панорамы Бишкека начали брать деньги за парковку
Чудаки парковки. В сквере «Театральный» машины стоят на тротуаре
Чудаки парковки. Тротуары — излюбленное место нарушителей
Чудаки парковки. Водители жалуются на занявшие полосу на проспекте Манаса машины
Чудаки парковки. Нарушители заезжают на тротуары, подвергая опасности пешеходов
Чудаки парковки. Машины оставили в парке возле Театра оперы и балета
Чудаки парковки. Владелец оставил свою машину на велодорожке
Популярные новости
Ждем по&nbsp;три дня. Бишкекчане жалуются на&nbsp;очереди у&nbsp;государственных нотариусов Ждем по три дня. Бишкекчане жалуются на очереди у государственных нотариусов
Творится бардак. Жители многоэтажного дома в&nbsp;Бишкеке пожаловались на&nbsp;притоны Творится бардак. Жители многоэтажного дома в Бишкеке пожаловались на притоны
У&nbsp;мужчины в&nbsp;мечети Бишкека украли сумку с&nbsp;900 тысячами сомов У мужчины в мечети Бишкека украли сумку с 900 тысячами сомов
В&nbsp;школах Чуйской области родителей заставляют покупать дезинфицирующие средства В школах Чуйской области родителей заставляют покупать дезинфицирующие средства
Бизнес
Сто лет кыргызскому футболу исполняется в&nbsp;2021 году Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году
Порт Чабахар в&nbsp;Иране&nbsp;&mdash; возможность выхода на&nbsp;новый рынок для Кыргызстана Порт Чабахар в Иране — возможность выхода на новый рынок для Кыргызстана
Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение &laquo;ЭЛКАРТ Мобайл&raquo; Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение «ЭЛКАРТ Мобайл»
Как бизнес выживал во&nbsp;время пандемии в&nbsp;Кыргызстане Как бизнес выживал во время пандемии в Кыргызстане
30 января, суббота
11:14
Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 января
10:53
Садыр Жапаров пообещал инвесторам и бизнесу всестороннюю поддержку
10:28
Глава пресс-службы Садыра Жапарова задержан за вымогательство взятки
10:12
Указ о мерах по миграции: защита детей, «Мекен-карт» и упрощенное гражданство