Мгновения жизни. Зимний Иссык-Куль и рассвет на Ала-Арче

Мы продолжаем наши виртуальные путешествия по зимнему Кыргызстану. Нашим авторам удается увидеть красоту и среди заснеженных городов и сел.
Сначала отправимся в пригород Бишкека. На зимней рыбалке в селе Степном побывала Соня Айдарбаева.
Абдрахман Сализов тоже не поленился и выбрался из дома в студеные дни. В итоге он сделал фотографию рассвета над замерзшим Ала-Арчинским водохранилищем.
Продолжаем путешествие по Чуйской области. Как выглядит зима в Токмаке, показала Назира Альмухамедова.
В Ала-Арчинском ущелье побывала Людмила Ромашка, где и сделала фотографии скованного льдом озера.
«Представляю несколько фотографий зимнего Иссык-Куля. Мы привыкли видеть заполненные отдыхающими людьми пляжи, но Иссык-Куль прекрасен всегда, в любую погоду, в любое время года», — написал теперь уже постоянный автор нашей рубрики Виктор Клейменов.
И не забываем о нашем юге. Наш постоянный автор Анара Джоробаева сделала несколько фотографий зимнего Оша.
Надеемся, вам понравилось наше виртуальное путешествие, и мы не сильно вас заморозили. А еще наверняка у многих проснулось желание куда-нибудь поехать. Хотя бы по республике. Кстати, из путешествий не забывайте свои снятые на фото и видео впечатления присылать в редакцию.
Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.
Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.