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Жители Ананьево опасаются закрытия больницы и роддома

Во время пандемии коронавируса собираются закрывать Ананьевскую больницу, которая одна на 13 населенных пунктов. Об этом 24.kg сообщили читатели.

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По их данным, закрываются роддом и другие отделения. «Люди переживают, до ближайшей больницы в Чолпон-Ате час езды. А если у роженицы тяжелый случай? Где ей рожать — в дороге или на обочине? Обслуживаемое население — 30 тысяч — останется без медицинской помощи, а 73 человека без работы», — говорится в сообщении.

Координатор здравоохранения по Иссык-Кульской области Бейшекан Жайлымышова заверила, что больницу никто не закрывает: «Просто она станет филиалом при Центре общеврачебной практики (ЦОВП) Иссык-Кульского района. ЦОВП создают везде в районах».

Она добавила, что в Ананьево была одна группа семейных врачей (ГСВ) и всего одна бригада скорой помощи из фельдшера и водителя. «Хотя должно быть четыре фельдшера и четыре водителя. Остальные были из Чолпон-Атинского ЦСМ. Ананьево выставляет на дежурство свою машину, а Чолпон-Ата — свою. Разве это работа? В селе не более 10 тысяч населения. Никто пациентов не ущемляет», — отметила Бейшекан Жайлымышова.

За счет оптимизации, наоборот, появятся усиленные подразделения.

Бейшекан Жайлымышова

Действующий главврач Ананьевской больницы останется заведующим отделением или филиалом. А главврачом будет директор Чолпон-Атинской территориальной больницы. Финансирование также будет из одного центра.

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«В Джети-Огузском районе ЦОВП действует с 2013 года, в Тюпском — с 2020-го. Сейчас оптимизацию проводят в Иссык-Кульском, Ак-Суйском и Тонском районах», — резюмировала Бейшекан Жайлымышова.

По данным Минздрава, оптимизация проводится в рамках реализации программы правительства по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы «Здоровый человек — процветающая страна».

В частности, предлагается провести слияние территориальных центров семейной медицины с территориальными больницами, группой семейных врачей, стоматологическими поликлиниками и другими учреждениями.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/180376/
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