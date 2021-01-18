Забастовка водителей маршруток. На остановках Бишкека столпотворение

Жители Бишкека вынуждены добираться с работы домой из центра города на попутках и переполненных троллейбусах. Маршруток на улицах города практически нет. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«В центре на остановке выше пересечения улиц Киевской и Абдрахманова столпотворение. Людям очень тяжело добираться с работы до дома. Ездят только переполненные троллейбусы. Маршрутных такси почти нет. Останавливаются частные машины, которые предлагают довезти тех, кому по пути. И так практически на всех остановках. Это так мэрия борется с протестами маршруточников? На словах красиво обещали, что примут меры и лишат зачинщиков лицензий. А на деле вышло как обычно. Горожане сами помогают друг другу», — написал он.

Напомним, в начале прошлой недели водители маршруток потребовали повысить оплату проезда до 15 сомов, иначе они приостановят работу. В муниципалитете была создана рабочая группа по рассмотрению вопроса о повышении тарифов на проезд в маршрутках.

Ранее в ГУВД проинформировали, что все перевозчики письменным уведомлением предупреждены: в случае срыва работы общественного транспорта столичная мэрия пересмотрит сотрудничество с частными фирмами и будут приняты соответствующие меры.

Этим утром 500 водителей маршруток не вышли на работу. Муниципалитет пообещал принять меры.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.