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Агент 024
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Пенсионерка из Кара-Куля просит ГКНБ проверить имущество экс-депутата

Пенсионерка из города Кара-Куля Джалал-Абадской области Мария Алиева обратилась к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Видео она прислала 24.kg.

По ее словам, речь идет об экс-депутате Жогорку Кенеша, бывшем заместителе главы ОАО «Электрические станции» Исланбеке Сарсейитове. Женщина просит провести проверку имущества Сарсейитовых и сравнить с его декларацией. 

Мария Алиева отметила, что ее муж на одном из предприятий, которое принадлежит семье Сарсейитова, получил производственную травму и стал инвалидом. Однако положенного морального ущерба организация, где учредителем является бывший парламентарий, пенсионерам так и не выплатила. Не получили Алиевы также компенсацию и денег по больничному листу. 

Мария Алиева отмечает, что обращалась в прокуратуру, но ее заявления игнорируют. Она просит ГКНБ проверить экс-депутата. 

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/179998/
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