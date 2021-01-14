Пенсионерка из Кара-Куля просит ГКНБ проверить имущество экс-депутата

Пенсионерка из города Кара-Куля Джалал-Абадской области Мария Алиева обратилась к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Видео она прислала 24.kg.

По ее словам, речь идет об экс-депутате Жогорку Кенеша, бывшем заместителе главы ОАО «Электрические станции» Исланбеке Сарсейитове. Женщина просит провести проверку имущества Сарсейитовых и сравнить с его декларацией.

Мария Алиева отметила, что ее муж на одном из предприятий, которое принадлежит семье Сарсейитова, получил производственную травму и стал инвалидом. Однако положенного морального ущерба организация, где учредителем является бывший парламентарий, пенсионерам так и не выплатила. Не получили Алиевы также компенсацию и денег по больничному листу.

Мария Алиева отмечает, что обращалась в прокуратуру, но ее заявления игнорируют. Она просит ГКНБ проверить экс-депутата.

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