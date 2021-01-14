11:27
USD 84.80
EUR 102.72
RUB 1.11
Агент 024
Сюжет: COVID-19

Возобновление учебы в Бишкеке. Родителей просят купить мыло, дезсредства и ведра

С 18 января в столице начинается поэтапное возобновление учебного процесса в традиционном режиме. В офлайн-формате будут учиться ученики 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов. Родителей просят приобрести в классы мыло, салфетки, дезсредства, перчатки, маски и ведра. Об этом 24.kg сообщила читательница.

Она добавила: ранее в муниципалитете заявляли, что готовы к возобновлению офлайн-обучения и для дезинфекции учебных заведений выделено 6,8 миллиона сомов. «Кто и где съел эти деньги? Глава управления образования рапортует, что все закупили, а директора школ с родителей собирают деньги», — сказала читательница.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Родителей просят купить мыло, дезсредства и ведра

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/179924/
просмотров: 4291
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке пока не решили, когда вернутся в школы все ученики
В двух школах Бишкека выявили детей, зараженных коронавирусом
В мэрии заверяют: сообщения о пропусках учителями уроков — неправда
Мощность столичной школы № 19 увеличилась почти на 200 мест
Возвращение детей в школы не сказалось на эпидемиологической ситуации
В Бишкеке вернулись в школы 53,5 тысячи учеников
Возобновление учебы в Бишкеке. Мэрия утверждает: дезсредств в школах хватает
Открытие школ Бишкека. Офлайн-обучение в новом формате
В детских садах Бишкека первыми возобновят работу подготовительные группы
COVID-19. Министерство образования разработало три варианта обучения студентов
Популярные новости
Ждем по&nbsp;три дня. Бишкекчане жалуются на&nbsp;очереди у&nbsp;государственных нотариусов Ждем по три дня. Бишкекчане жалуются на очереди у государственных нотариусов
Творится бардак. Жители многоэтажного дома в&nbsp;Бишкеке пожаловались на&nbsp;притоны Творится бардак. Жители многоэтажного дома в Бишкеке пожаловались на притоны
У&nbsp;мужчины в&nbsp;мечети Бишкека украли сумку с&nbsp;900 тысячами сомов У мужчины в мечети Бишкека украли сумку с 900 тысячами сомов
В&nbsp;школах Чуйской области родителей заставляют покупать дезинфицирующие средства В школах Чуйской области родителей заставляют покупать дезинфицирующие средства
Бизнес
Сто лет кыргызскому футболу исполняется в&nbsp;2021 году Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году
Порт Чабахар в&nbsp;Иране&nbsp;&mdash; возможность выхода на&nbsp;новый рынок для Кыргызстана Порт Чабахар в Иране — возможность выхода на новый рынок для Кыргызстана
Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение &laquo;ЭЛКАРТ Мобайл&raquo; Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение «ЭЛКАРТ Мобайл»
Как бизнес выживал во&nbsp;время пандемии в&nbsp;Кыргызстане Как бизнес выживал во время пандемии в Кыргызстане
30 января, суббота
11:14
Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 января
10:53
Садыр Жапаров пообещал инвесторам и бизнесу всестороннюю поддержку
10:28
Глава пресс-службы Садыра Жапарова задержан за вымогательство взятки
10:12
Указ о мерах по миграции: защита детей, «Мекен-карт» и упрощенное гражданство