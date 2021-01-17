Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Водитель оставил машину на тротуаре на улице Московской, хотя возле магазина есть места для парковки.
Владелец этого авто также поставил его на тротуаре (улица Токомбаева, 45/1).
«Излюбленное место парковки», — написал автор снимка. Машина стояла на пути у пешеходов на улице Исанова.
Машинами преграждают людям путь и на улице Шопокова. «Шлагбаум сломался, никто его не делает, а водители паркуются таким образом, мешая проходу», — написал очевидец.
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