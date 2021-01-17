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Мгновения жизни. Зимний Кара-Булак и перевал Айдаркен

Январь нас удивляет погодными скачками — то тепло, как ранней весной, то опять идет снег. Зато авторы нашей рубрики постоянны — они готовы радовать читателей 24.kg в любое время года. И сегодня у нас исключительно зимний выпуск.

Начнем с Бишкека. Несколько фотографий заснеженной столицы еще в декабре сделал Виктор Клейменов.

На природе любит проводить время даже зимой еще один наш постоянный автор Людмила Делова. В одну из вылазок она смогла запечатлеть закат над замерзшим Ала-Арчинским водохранилищем.

Теперь немного прокатимся по Чуйской области и полюбуемся зимним Кара-Булаком, куда добрался Владислав Ногай.

Еще одно зимнее ущелье, куда нас позвал Дмитрий Помещиков, находится на Иссык-Куле. Это Барскоон, которое кыргызстанцы любят посещать летом.

И еще одно место, в которое мы заглянем сегодня, находится далеко на юге — в Баткенской области. Заснеженный перевал Айдаркен запечатлела Барчинай Закиряева.

Надеемся, наше зимнее путешествие не оставило вас равнодушными. Если вы хотите стать одним из авторов рубрики, то сделать это несложно.

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Мгновения жизни. Заснеженный Бишкек и зимняя Ала-Арча

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/179701/
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