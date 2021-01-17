Мгновения жизни. Зимний Кара-Булак и перевал Айдаркен

Январь нас удивляет погодными скачками — то тепло, как ранней весной, то опять идет снег. Зато авторы нашей рубрики постоянны — они готовы радовать читателей 24.kg в любое время года. И сегодня у нас исключительно зимний выпуск.
Начнем с Бишкека. Несколько фотографий заснеженной столицы еще в декабре сделал Виктор Клейменов.
На природе любит проводить время даже зимой еще один наш постоянный автор Людмила Делова. В одну из вылазок она смогла запечатлеть закат над замерзшим Ала-Арчинским водохранилищем.
Теперь немного прокатимся по Чуйской области и полюбуемся зимним Кара-Булаком, куда добрался Владислав Ногай.
Еще одно зимнее ущелье, куда нас позвал Дмитрий Помещиков, находится на Иссык-Куле. Это Барскоон, которое кыргызстанцы любят посещать летом.
И еще одно место, в которое мы заглянем сегодня, находится далеко на юге — в Баткенской области. Заснеженный перевал Айдаркен запечатлела Барчинай Закиряева.
Надеемся, наше зимнее путешествие не оставило вас равнодушными. Если вы хотите стать одним из авторов рубрики, то сделать это несложно.
Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.
Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.