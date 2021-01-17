Мгновения жизни. Зимний Кара-Булак и перевал Айдаркен

Январь нас удивляет погодными скачками — то тепло, как ранней весной, то опять идет снег. Зато авторы нашей рубрики постоянны — они готовы радовать читателей 24.kg в любое время года. И сегодня у нас исключительно зимний выпуск.

Начнем с Бишкека. Несколько фотографий заснеженной столицы еще в декабре сделал Виктор Клейменов.

На природе любит проводить время даже зимой еще один наш постоянный автор Людмила Делова. В одну из вылазок она смогла запечатлеть закат над замерзшим Ала-Арчинским водохранилищем.

Теперь немного прокатимся по Чуйской области и полюбуемся зимним Кара-Булаком, куда добрался Владислав Ногай.

Еще одно зимнее ущелье, куда нас позвал Дмитрий Помещиков, находится на Иссык-Куле. Это Барскоон, которое кыргызстанцы любят посещать летом.

И еще одно место, в которое мы заглянем сегодня, находится далеко на юге — в Баткенской области. Заснеженный перевал Айдаркен запечатлела Барчинай Закиряева.

Надеемся, наше зимнее путешествие не оставило вас равнодушными. Если вы хотите стать одним из авторов рубрики, то сделать это несложно.

Читайте по теме Мгновения жизни. Заснеженный Бишкек и зимняя Ала-Арча

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.