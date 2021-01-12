Требуют скидки по контрактам. Студенты вузов грозятся митингами и голодовкой

Студенты Кыргызстана объединяются и объявляют бойкот высшим учебным заведениям. Об этом 24.kg сообщили во вновь созданном сообществе студентов страны.

Молодые люди просят от властей помочь им решить вопросы по оплате контрактов.

«Во время пандемии COVID-19 у нас очень много студентов потеряли родных, лишились работы и элементарно средств к существованию. Несмотря на все наши трудности, преподаватели, ректоры и министр образования не хотят войти в наше положение. Более того, нам угрожают отчислением», — рассказали редакции.

В сообщество студентов вступили 3 тысячи учащихся 30 вузов Кыргызстана. Они отмечают, что минимальная сумма контракта за годовое обучение — 25 тысяч сомов, максимальная — $3 тысячи 500.

«Мы просим скидку в 50 процентов за 2020-2021 учебный год. Если министр обрзования и ректоры все-таки не обратят на нас внимания, мы выйдем на мирный митинг и объявим голодовку», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство дало отрицательное заключение по законопроекту Дастана Бекешева, которым предлагалось наделить Минобразования правом издавать приказы по скидке, отсрочке и рассрочке оплаты услуг образования при введении режимов чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.