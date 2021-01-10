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Агент 024

Жители Каинды Чуйской области жалуются на отсутствие питьевой воды

Жители Каинды Чуйской области жалуются на отсутствие питьевой воды. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, жители нескольких улиц Каинды остались без воды, несмотря на то, что полностью оплачивают коммунальные счета.

«Невозможно постирать и помыть посуду. Или глава ЖЭПК «Комфорт-Каинда» ждет, что к нему домой придет полулицы жителей с горой грязного белья, посуды, с правоохранительными органами и прессой? Сколько можно испытывать терпение людей?» — задается вопросом женщина.

Однако на видео, которое прислали в редакцию, директор ЖЭПК Александр Райфекест говорит, что возмущенные жители попросту не платят за воду.

«Не может быть такого, мы оплачиваем все в сроки. Не понимаем, почему нам не подают воду», — подчеркнули местные жители.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/179396/
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