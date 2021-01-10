11:26
USD 84.80
EUR 102.72
RUB 1.11
Агент 024
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Еще один бишкекчанин пожаловался на смену избирательного участка без его ведома

Еще одного жителя Бишкека отправили голосовать на избирательный участок, к которому он прежде не был приписан. Об этом читатель Тахир Дуйшеналиев сообщил 24.kg.

«Я живу возле средней школы № 70 и всю жизнь голосовал здесь. Никаких заявлений о том, что я хотел бы проголосовать в ином месте никогда не подавал. Сегодня пришел на избирательный участок и выяснил, что по непонятным причинам должен голосовать в жилмассиве «Ак-Босого». Мне так и не смогли объяснить причины, по которым это произошло», — рассказал он.

С аналогичной ситуацией в редакцию ранее обратился бишкекчанин Руслан Жумабеков. С той лишь разницей, что его отправили голосовать в жилмассив «Кок-Жар», в котором он также никогда не был прописан.

Избиратель из Джалал-Абадской области этим утром также пожаловалась на то, что не может проголосовать. Девушку, которая никогда не была на Иссык-Куле, отправили исполнять ее гражданский долг на избирательный участок в Тюпе.

Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/179374/
просмотров: 1222
Версия для печати
Материалы по теме
Вблизи Бишкека обнаружили следы снежного барса
ЦИК рассчитывает сэкономить деньги при проведении местных выборов и референдума
Текебаев объяснил, почему выборы в парламент могут быть перенесены на осень
Проект новой редакции Конституции готов. Документ передадут в Жогорку Кенеш
Клара Сооронкулова назвала беззаконием инициативу депутатов изменить регламент
Это беспредел. Дастан Бекешев о внесении изменений в регламент парламента
Выборы президента. Клара Сооронкулова обратилась в суд
Миллионы сомов на инаугурацию. Сколько президенты тратили на церемонию
Депутаты хотят упростить процедуру назначения референдума по Конституции
Проголосовал, но в списке себя не нашел. Глава ЦИК пояснила, что делать
Популярные новости
Ждем по&nbsp;три дня. Бишкекчане жалуются на&nbsp;очереди у&nbsp;государственных нотариусов Ждем по три дня. Бишкекчане жалуются на очереди у государственных нотариусов
Творится бардак. Жители многоэтажного дома в&nbsp;Бишкеке пожаловались на&nbsp;притоны Творится бардак. Жители многоэтажного дома в Бишкеке пожаловались на притоны
У&nbsp;мужчины в&nbsp;мечети Бишкека украли сумку с&nbsp;900 тысячами сомов У мужчины в мечети Бишкека украли сумку с 900 тысячами сомов
В&nbsp;школах Чуйской области родителей заставляют покупать дезинфицирующие средства В школах Чуйской области родителей заставляют покупать дезинфицирующие средства
Бизнес
Сто лет кыргызскому футболу исполняется в&nbsp;2021 году Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году
Порт Чабахар в&nbsp;Иране&nbsp;&mdash; возможность выхода на&nbsp;новый рынок для Кыргызстана Порт Чабахар в Иране — возможность выхода на новый рынок для Кыргызстана
Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение &laquo;ЭЛКАРТ Мобайл&raquo; Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение «ЭЛКАРТ Мобайл»
Как бизнес выживал во&nbsp;время пандемии в&nbsp;Кыргызстане Как бизнес выживал во время пандемии в Кыргызстане
30 января, суббота
11:14
Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 января
10:53
Садыр Жапаров пообещал инвесторам и бизнесу всестороннюю поддержку
10:28
Глава пресс-службы Садыра Жапарова задержан за вымогательство взятки
10:12
Указ о мерах по миграции: защита детей, «Мекен-карт» и упрощенное гражданство