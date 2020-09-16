В Бишкеке на проспекте Дэн Сяопина автомобиль столкнулся с прицепом. Видео на своей странице в Facebook опубликовал Болот Ибрагимов.

Отмечается, что в результате столкновения авто Daewoo Nexia оказался под прицепом. Очевидцы сообщают, что в легковушке находился водитель и двое пассажиров. Все они госпитализированы, о состоянии их здоровья пока ничего неизвестно.

В управлении Патрульной службы милиции сказали 24.kg, что подробности аварии сообщат позже.

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