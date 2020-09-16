23:31
USD 79.04
EUR 93.79
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. На Кулиева таксисты устроили стоянку и развели антисанитарию

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Некоторые водители загораживают дорогу, не думая о пешеходах.

Эти, например, заехали на тротуар на улице Профессора Зимы в жилмассиве «Ак-Босого».

Возле Кыргызского национального драматического театра имени Т.Абдумомунова автолюбители закрыли проход в парк.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На пересечении улиц Кулиева и Пушкина таксисты устроили стоянку.

«Эти таксисты заняли весь перекресток. Они под окнами дома сделали туалет. Из машин выбрасывают мусор здесь же. Власти порядок не могут навести уже несколько лет», — написал читатель.

С нарушением припарковался и водитель на улице Ибраимова.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/165330/
просмотров: 1409
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. На тротуаре на проспекте Манаса просят установить ограждения
Чудаки парковки. Нарушитель оставил машину на детской площадке
Чудаки парковки. Машины оставляют на остановках общественного транспорта
Муниципальные парковки очищают от стихийной торговли
Чудаки парковки. Машины нарушителей загораживают дорогу пешеходам
Чудаки парковки. На улице Ала-Арчинской в Бишкеке невозможно пройти по тротуару
В городе Ош будут бороться с беспорядочными парковками рядом с кафе
Чудаки парковки. Возле рынка «Мадина» оставляют машины прямо на газоне
Чудаки парковки. Бишкекчане вынуждены обходить машины нарушителей
Водитель «Нивы» припарковал свой автомобиль прямо на берегу озера Иссык-Куль
Популярные новости
Директор школы &#8470;&nbsp;4&nbsp;просит учителей убедить родителей голосовать за&nbsp;партию Директор школы № 4 просит учителей убедить родителей голосовать за партию
Выборы-2020. На&nbsp;баннере партии &laquo;Кыргызстан&raquo; опять нашли ошибку Выборы-2020. На баннере партии «Кыргызстан» опять нашли ошибку
Возле ГУМа произошла драка: ударили девушку Возле ГУМа произошла драка: ударили девушку
В&nbsp;Бишкеке маленький ребенок сидит за&nbsp;рулем автомобиля В Бишкеке маленький ребенок сидит за рулем автомобиля
Бизнес
Успейте пройти идентификацию кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» до 1 октября
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; возобновляет начисление пени за&nbsp;несвоевременную оплату «Газпром Кыргызстан» возобновляет начисление пени за несвоевременную оплату
Коплю на&nbsp;квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их&nbsp;от&nbsp;инфляции? Коплю на квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их от инфляции?
Как открыть депозит и&nbsp;не&nbsp;прогадать? Как открыть депозит и не прогадать?
17 сентября, четверг
23:05
Ученые намерены создать обитаемую базу на спутнике Юпитера Каллисто Ученые намерены создать обитаемую базу на спутнике Юпит...
22:41
Мадонна снимет биографический фильм о себе
22:04
Налог на транспорт: недобор составил почти 114 миллионов сомов
21:47
Партия «Кыргызстан» встретилась с жителями Араванского и Сузакского районов
21:47
Обвиняемого в убийстве жителя Сузака отпустили под домашний арест