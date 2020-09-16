В Бишкеке маленький ребенок сидит за рулем автомобиля. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, видео сняли на пересечении улиц Масалиева и Садырбаева. «Это очень оживленный участок дороги. Родители подвергают ребенка большой опасности. Большая просьба передать этот ролик в соответствующие органы, такое нельзя оставлять без внимания», — пишет читатель.

Фото — скриншот. У хозяина авто имеется четыре штрафа на 8 тысяч сомов

При проверке госномера машины на портале Carcheck выяснилось, что у хозяина авто имеется четыре штрафа на 8 тысяч сомов.

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