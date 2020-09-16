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Агент 024

Новая велодорожка в Бишкеке: как объехать электрический столб посередине?

В Бишкеке разметку на участке новой велодорожки, расположенном по проспекту Манаса, нанесли вокруг электрического столба. Об этом 24.kg сообщил читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Разметку новой велодорожки по проспекту Манаса нанесли вокруг электрического столба
«Кажется, это новая велодорожка на пересечении проспектов Манаса и Чуй. Интересно, а как здесь проезжать на велосипеде?» — интересуется он.

В микроблоге Twitter пользователи сообщают, что аналогичная картина и на пересечении проспекта Манаса и улицы Токтогула, а также на Манаса и Киевской.

«Как у нас делают велодорожки? Просто отчерчивают от пешеходки часть. На втором фото все идеально, велодорожка утыкается в столб. Это Кыргызстан, детка!» — пишут горожане.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/165297/
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