Кыргызстанец Даниель Токтосунов пробежит вокруг Иссык-Куля 444 километра

Кыргызстанец Даниель Токтосунов устроил благотворительный забег вокруг Иссык-Куля. Он пробежит 444 километра. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Цель забега — пропаганда здорового образа жизни и поддержка зоопарка в городе Караколе.

«Сейчас без поддержки спонсоров далеко не побежишь. Необходимо было найти людей, готовых поддержать и проспонсировать забег. Стал усиленно тренироваться, готовиться физически и морально. Мы обдумали маршрут забега, рассчитали дистанцию, учли все нюансы, погоду, подъем, время. Я заранее приехал на Иссык-Куль, чтобы пройти акклиматизацию и тренироваться здесь», — написал он.

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