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Агент 024
Сюжет: Выборы — 2020

Директор школы № 4 просит учителей убедить родителей голосовать за партию

Директор школы-гимназии № 4 просит классных руководителей убедить родителей учеников без городской прописки голосовать за одну из партий. Соответствующее сообщение опубликовали в Instagram-аккаунте «Тажадым».

Instagram
Фото Instagram. Директор школы-гимназии № 4 просит родителей учащихся без городской прописки голосовать за партию «Биримдик»

В Сеть выложили скриншот сообщения от директора общеобразовательного учреждения, где она обращается к классным руководителям 1-4-х и кураторам 5-11-х классов. «Необходимо убедить родителей, имеющих не бишкекскую прописку, прийти к нам в школу и пройти регистрацию, а 4 октября проголосовать на партию. Прошу еще раз поработать качественно, это очень важно», — говорится в сообщении.

Сама директор гимназии Илита Пак для комментариев недоступна. Ее телефон отключен.

В пресс-службе управления образования Бишкека 24.kg обещают прокомментировать ситуацию позже.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/165066/
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