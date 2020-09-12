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Агент 024

В Таласской области застрелили самку тянь-шаньского бурого медведя и ее детеныша

В Таласской области неизвестные застрелили самку тянь-шаньского бурого медведя и ее детеныша. Фотографии их шкур на своей странице в Facebook опубликовал директор Союза фотожурналистов Влад Ушаков.

«Желания сфотографировать эндемичного тянь-шаньского белокоготного медведя в дикой природе Кыргызстана пока так и не увенчались успехом. Думаю, во многом благодаря «этому». Сегодня, во дворе УВД Таласской области медведица с медвежонком», — подписал фотографии он.

Отметим, что тянь-шаньский бурый медведь занесен в Красную книгу Кыргызстана.

Официальный комментарий по поводу инцидента получить пока не удалось.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/164967/
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