23:29
USD 79.04
EUR 93.79
RUB 1.05
Агент 024

Беловодский клуб культуры и отдыха разваливается на глазах. Жители просят помощи

Беловодский центральный клуб культуры и отдыха находится в плачевном состоянии и разваливается на глазах. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, местная администрация не прилагает усилий для поддержания объекта.

«Местные власти делают вид, что не замечают ничего. Ответ всегда один — в бюджете нет денег. Обидно, что многие кандидаты в депутаты в предвыборной гонке кричат о развитии спорта, о поднятии духа молодежи, но по сути ничего для этого не делают. Вместо того чтобы тратить немалые деньги на баннеры и листовки, лучше бы помогли восстановить здание. Мне кажется, после таких действий для молодежи стало бы очевидно, за кого надо отдавать свой голос», — пишет читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/164934/
просмотров: 1998
Версия для печати
Материалы по теме
Все желающие могут принять участие в Неделе комуза в Кыргызстане
В Бишкеке опечатали несколько ресторанов и ночных клубов за нарушения
В Бишкеке выявили 20 кафе и пабов, которые работали в неположенное время
Несмотря на запрет, в Бишкеке открылись ночные клубы. Их закрыли
Пандемия коронавируса. Некоторые бары в Бишкеке продолжают работать
Только один объект культуры построили в Кыргызстане в 2019 году
Тимур Бекмамбетов показал кыргызский туш кийиз в офисе в Лос-Анджелесе
Минкультуры познакомит молодежь с великими людьми Кыргызстана
Кыргызский культурный центр появится в Цинциннати (США)
Артисты Центрального оперного театра Китая награждены государственными наградами
Популярные новости
Директор школы &#8470;&nbsp;4&nbsp;просит учителей убедить родителей голосовать за&nbsp;партию Директор школы № 4 просит учителей убедить родителей голосовать за партию
Выборы-2020. На&nbsp;баннере партии &laquo;Кыргызстан&raquo; опять нашли ошибку Выборы-2020. На баннере партии «Кыргызстан» опять нашли ошибку
Возле ГУМа произошла драка: ударили девушку Возле ГУМа произошла драка: ударили девушку
В&nbsp;Бишкеке маленький ребенок сидит за&nbsp;рулем автомобиля В Бишкеке маленький ребенок сидит за рулем автомобиля
Бизнес
Успейте пройти идентификацию кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» до 1 октября
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; возобновляет начисление пени за&nbsp;несвоевременную оплату «Газпром Кыргызстан» возобновляет начисление пени за несвоевременную оплату
Коплю на&nbsp;квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их&nbsp;от&nbsp;инфляции? Коплю на квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их от инфляции?
Как открыть депозит и&nbsp;не&nbsp;прогадать? Как открыть депозит и не прогадать?
17 сентября, четверг
23:05
Ученые намерены создать обитаемую базу на спутнике Юпитера Каллисто Ученые намерены создать обитаемую базу на спутнике Юпит...
22:41
Мадонна снимет биографический фильм о себе
22:04
Налог на транспорт: недобор составил почти 114 миллионов сомов
21:47
Партия «Кыргызстан» встретилась с жителями Араванского и Сузакского районов
21:47
Обвиняемого в убийстве жителя Сузака отпустили под домашний арест