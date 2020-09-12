В Бишкеке вновь начали работать батуты, несмотря на запрет. Об этом 24.kg сообщила читательница.
По ее словам, в центре столицы, возле памятника Курманджан Датки незаконно установили батут.
«По городу я заметила несколько подобных аттракционов. Дети там трогают друг друга, ни о какой санитарии нет и речи», — пишет девушка.
Напомним, что в Бишкеке еще действует запрет на работу батутов.
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