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Агент 024

Незаконную стоянку устроили водители тяжеловозов на улице Мурманской в Бишкеке

Одну из улиц Бишкека водители большегрузов используют как автостоянку. Об этом 24.kg сообщил бишкекчанин, проживающий на улице Мурманской.

Мужчина возмущен: огромные тяжеловозы доставляют местным жителям массу неудобств, по дороге стало сложно проехать. Кроме того, разрушается новый асфальт.

«Только недавно эту улицу отремонтировали, мы столько лет ждали. А теперь ее разрушают — бордюры сбивают, масло течет на асфальт. И бетонные блоки везде установили. Они ими боксы для своих грузовиков делают. Куда смотрят городские власти? Почему никто не принимает меры?» — спрашивает читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/164867/
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