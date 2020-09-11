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Агент 024

Забавная погоня петуха за собакой попала на видео

Тэмми Сэттлер, жительница небольшого населенного пункта в округе Лапир (штат Мичиган, США) стала свидетельницей веселого инцидента. Об этом сообщил портал Rai77°.

Игривая австралийская овчарка по кличке Лея имела неосторожность подойти слишком близко к курятнику, который находился под охраной петуха Дюка. В ходе противостояния четвероногий питомец решил уходить от преследования пернатого сторожа проверенным маршрутом и скрылся за деревянными поддонами.

Судя по ролику, оба участника погони пытались перехитрить друг друга, чем довели до слез хозяев. «Я услышала шум и увидела, как Лея выбежала из курятника так быстро, как могла, а Дюк преследовал ее. На следующий день мы были около бассейна, и я увидела, что Лея снова наблюдает за пернатыми обитателями курятника. Затем она подошла к петуху, а он погнался за ней», — написала в комментарии Тэмми Сэттлер.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/164847/
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