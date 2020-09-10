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Агент 024

Усилия мэрии прошли даром. Карьер в Бишкеке продолжает дымить

Карьер в 11-м микрорайоне продолжает дымить. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Видео задымления в районе карьера поделилась пользователь Fatima B. Bostanova. Она утверждает, что дым стал еще сильнее. Жителям близлежащих домов просто нечем дышать.

Напомним, 18 августа мэрия Бишкека сообщала, что в карьере в 11-м микрорайоне ликвидированы очаги задымления. Горожане неоднократно жаловались на то, что мусор в карьере горит. Мэрия сообщала о попытках потушить пожар на несанкционированной свалке. Несколько раз его заливали водой, засыпали землей, но результата это не дало. Мусор продолжал тлеть, едкий дым и запах распространялись на несколько микрорайонов. Мэрия каждый раз сообщала о ликвидации возгорания. Но на этой неделе карьер стал дымить с новой силой.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/164665/
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