23:27
USD 79.04
EUR 93.79
RUB 1.05
Агент 024

По новому тротуару на проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке стало опасно ходить

По тротуару на проспекте Чингиза Айтматова, выше улицы Ахунбаева, стало опасно ходить. Об этом 24.kg сообщила читательница.

Читайте по теме
Для строительства велодорожек в Бишкеке снесено более 1 тысячи объектов

По ее словам, по вечерам на аллее очень много гуляющих. Много и велосипедистов, а также тех, кто едет на скейтбордах, самокатах, роликах. Но дорожка для них слишком узкая.

«Если надо будет проехать нескольким участникам, то они выезжают на пешеходную часть. А едут они, особенно велосипедисты, очень быстро, что опасно для гуляющих. Несколько раз видела столкновения. Приходится всегда быть начеку, чтобы тебя не сбили», — написала она.

По словам жительницы района, на дорожку не нанесли знаки, что она для велосипедистов, и некоторые не догадываются, что это не для пешеходов.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/164588/
просмотров: 2622
Версия для печати
Материалы по теме
Город для машин. На улице Алыбаева в Бишкеке нет тротуара
Новая велодорожка в Бишкеке. Разметку перерисовали
Новая велодорожка в Бишкеке: как объехать электрический столб посередине?
Горожане недовольны, что для строительства велодорожки вырубают деревья
Для строительства велодорожек в Бишкеке снесено более 1 тысячи объектов
В жилгородке «Орто-Сай» некачественно уложили асфальт на тротуаре
Бишкекчане просят отремонтировать мост на проспекте Чингиза Айтматова
Опасно для жизни. На улице Элебаева в Бишкеке нет тротуара
Водители в Бишкеке жалуются на опасную езду велосипедистов
Опасно для жизни. В 12-м микрорайоне Бишкека люди вынуждены выходить на дорогу
Популярные новости
Директор школы &#8470;&nbsp;4&nbsp;просит учителей убедить родителей голосовать за&nbsp;партию Директор школы № 4 просит учителей убедить родителей голосовать за партию
Выборы-2020. На&nbsp;баннере партии &laquo;Кыргызстан&raquo; опять нашли ошибку Выборы-2020. На баннере партии «Кыргызстан» опять нашли ошибку
Возле ГУМа произошла драка: ударили девушку Возле ГУМа произошла драка: ударили девушку
В&nbsp;Бишкеке маленький ребенок сидит за&nbsp;рулем автомобиля В Бишкеке маленький ребенок сидит за рулем автомобиля
Бизнес
Успейте пройти идентификацию кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» до 1 октября
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; возобновляет начисление пени за&nbsp;несвоевременную оплату «Газпром Кыргызстан» возобновляет начисление пени за несвоевременную оплату
Коплю на&nbsp;квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их&nbsp;от&nbsp;инфляции? Коплю на квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их от инфляции?
Как открыть депозит и&nbsp;не&nbsp;прогадать? Как открыть депозит и не прогадать?
17 сентября, четверг
23:05
Ученые намерены создать обитаемую базу на спутнике Юпитера Каллисто Ученые намерены создать обитаемую базу на спутнике Юпит...
22:41
Мадонна снимет биографический фильм о себе
22:04
Налог на транспорт: недобор составил почти 114 миллионов сомов
21:47
Партия «Кыргызстан» встретилась с жителями Араванского и Сузакского районов
21:47
Обвиняемого в убийстве жителя Сузака отпустили под домашний арест