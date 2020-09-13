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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. На тротуаре на проспекте Манаса просят установить ограждения

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии с нарушителями правил парковки.

Нарушители часто заезжают на тротуары города.

На проспекте Манаса возле Бишкекского городского травматологического пункта всегда много машин. И если некоторые оставляют машины на парковке, то другие заезжают прямо на тротуар. «Раньше здесь были ограждения, которые закрывали въезд. После ремонта тротуара их убрали», — пожаловался житель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки
На улице Ахунбаева водитель заехал на аллею.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Логвиненко, 8/2, машину также поставили на аллейку, загородив проход.

А это жители дома № 30 в 8-м микрорайоне перекрыли сквозной проезд жителям дома 30в, устроив себе парковку.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/164578/
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