Опасный перекресток. Светофор нужен на улице Профсоюзной в Бишкеке

Светофор на пересечении улиц Месароша и Профсоюзной вновь просят установить жители.

«Там почти каждый день аварии. Пробки ужасные», — написал 24.kg читатель.

Жители уже просили мэрию установить на этом перекрестке светофор, но он так и не появился.

Бишкекчане ранее также просили установить светофор на пересечении улиц Токтогула и Шопокова. В этом районе находятся школа № 5, детский сад, супермаркет и магазин стройматериалов.

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