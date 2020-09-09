23:27
USD 79.04
EUR 93.79
RUB 1.05
Агент 024

Опасный перекресток. Светофор нужен на улице Профсоюзной в Бишкеке

Светофор на пересечении улиц Месароша и Профсоюзной вновь просят установить жители. 

«Там почти каждый день аварии. Пробки ужасные», — написал 24.kg читатель.

Жители уже просили мэрию установить на этом перекрестке светофор, но он так и не появился. 

Бишкекчане ранее также просили установить светофор на пересечении улиц Токтогула и Шопокова. В этом районе находятся школа № 5, детский сад, супермаркет и магазин стройматериалов.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/164528/
просмотров: 1491
Версия для печати
Материалы по теме
Пешеходный светофор просят установить на проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке
Светофор на перекрестке улиц Токтогула и Шопокова просят установить бишкекчане
В Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова просят установить светофор
Бишкекчанин просит проверить пешеходный светофор в микрорайоне «Восток-5»
Бишкекчане переживают: на улице, где произошло ДТП со скорой, нужен светофор
Опасный перекресток. Светофор на улице Уметалиева просят включить бишкекчане
В Баткенской области на пересечении двух трасс установили светофоры
Установить светофор на улице Профсоюзной просят бишкекчане
В Бишкеке установят восемь новых светофоров
Когда власти не реагируют. Жители Джалал-Абада начали сбор средств на светофор
Популярные новости
Директор школы &#8470;&nbsp;4&nbsp;просит учителей убедить родителей голосовать за&nbsp;партию Директор школы № 4 просит учителей убедить родителей голосовать за партию
Выборы-2020. На&nbsp;баннере партии &laquo;Кыргызстан&raquo; опять нашли ошибку Выборы-2020. На баннере партии «Кыргызстан» опять нашли ошибку
Возле ГУМа произошла драка: ударили девушку Возле ГУМа произошла драка: ударили девушку
В&nbsp;Бишкеке маленький ребенок сидит за&nbsp;рулем автомобиля В Бишкеке маленький ребенок сидит за рулем автомобиля
Бизнес
Успейте пройти идентификацию кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» до 1 октября
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; возобновляет начисление пени за&nbsp;несвоевременную оплату «Газпром Кыргызстан» возобновляет начисление пени за несвоевременную оплату
Коплю на&nbsp;квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их&nbsp;от&nbsp;инфляции? Коплю на квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их от инфляции?
Как открыть депозит и&nbsp;не&nbsp;прогадать? Как открыть депозит и не прогадать?
17 сентября, четверг
23:05
Ученые намерены создать обитаемую базу на спутнике Юпитера Каллисто Ученые намерены создать обитаемую базу на спутнике Юпит...
22:41
Мадонна снимет биографический фильм о себе
22:04
Налог на транспорт: недобор составил почти 114 миллионов сомов
21:47
Партия «Кыргызстан» встретилась с жителями Араванского и Сузакского районов
21:47
Обвиняемого в убийстве жителя Сузака отпустили под домашний арест