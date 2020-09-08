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Агент 024

В микрокредитной компании прокомментировали жалобы. Нарушения законов нет

В «Бир топе» прокомментировали жалобы читателей на якобы незаконное начисление процентов. В микрокредитной компании считают сообщения недостоверными.

По их данным, «Бир топ» в своей работе руководствуется действующим законодательством Кыргызстана, в том числе постановлением Национального банка от 18 марта 2020 года. Этим постановлением финансово-кредитным учреждениям рекомендовалось пересмотреть сроки платежей по кредитам и предоставить отсрочку по платежам.

«Национальным банком также выпущено разъяснение к постановлению. Им установлено, что так называемые «кредитные каникулы» не означают приостановление начисления процентов на основную сумму. Рекомендация Национального банка четко регламентирует предоставление отсрочки по выплатам основной суммы и процентов», — отметили в компании.

Но начисление процентов на основную сумму не может приостанавливаться в связи с существующими обязательствами комбанков.

«Это постановление Нацбанка не отменено и иных решений по вопросам регулирования деятельности финансово-кредитных организаций в связи с пандемией COVID-19 не принято», — рассказали в микрокредитной компании.

«Следуя рекомендациям регулятора, «Бир топ» при обращении заемщиков с марта 2020 года по настоящее время предоставляло отсрочки по выплатам основной суммы и процентов. При этом они не включали в себя списание процентов на основную сумму долга на период предоставления отсрочки. Мы всегда готовы обсудить с каждым заемщиком, оказавшимся в трудной ситуации, его заявление и рассмотреть все возможные взаимоприемлемые варианты решения возникающих споров», — заключили в «Бир топе».

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/164429/
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