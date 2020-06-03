Водителей большегрузов, застрявших на границе, подкармливают местные жители

Водителей большегрузов, которые стоят в заторе на границе с Казахстаном, кормят местные жители. Об этом 24.kg сообщил читатель.

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По его словам, делают это жители близлежащих сел абсолютно бесплатно.

«Дальнобойщиков ежедневно кормят наши братья дунгане из благих побуждений, никто не просит за это деньги. Словами не передать, насколько это приятно, когда есть такие люди и они помогают тебе в трудную минуту. Интересно, а чем в это время занято наше правительство», — пишет он.

Отметим, на объездной дороге в районе города Канта на обочине скопилась очередь из 148 большегрузных машин. Очередь тянется несколько километров, вплоть до пунктов пропуска на границе с Казахстаном. Чиновники не предпринимают никаких действий, чтобы помочь дальнобойщикам.

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