20:50
USD 73.47
EUR 82.37
RUB 1.08
Агент 024

Законность стройки просят проверить жители города Джалал-Абада

Жители трех многоэтажных домов на улице Энергетиков в микрорайоне «Кок-Арт» города Джалал-Абада просят проверить законность стройки дома на их площадке. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«В 2019 году на площадке в зеленой зоне, где проходят коммуникации наших этажных домов, а также играют наши дети, какой-то гражданин, не имея никаких разрешительных документов, начал строить частный дом. Мы, жители, обратились в соответствующие органы. Незаконная стройка была остановлена.
Но буквально на днях на этом же месте этот же гражданин пытается снова построить свой частный дом, привез рабочих, стройматериалы», — написал он.


«Когда остановится этот беспредел? Есть ли закон?» — спрашивает читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/154553/
просмотров: 852
Версия для печати
Материалы по теме
Двое кыргызстанцев сорвались с крыши на стройке на Камчатке. Один скончался
Строительство многоэтажного дома в водоохранной зоне возле Ботсада законно
Строительный кран в 7-м микрорайоне убрали с тротуара и проезжей части
В Джалал-Абаде идет стройка с нарушением техники безопасности
В Бишкеке последние пять лет не выдаются участки под строительство частных домов
Из-за стройки в 12-м микрорайоне Бишкека разрушается тротуар
В Джалал-Абаде задержали трех граждан с поддельными пропусками на автомобили
Введен запрет на въезд в Чаткальский район Джалал-Абадской области
Удержание 200 сомов с пенсионеров Сузака. ГП «Кыргыз почтасы» опровергает данные
В Джалал-Абаде убили 40-летнюю женщину
Популярные новости
В&nbsp;новом парке имени Чолпонбая Тулебердиева обрушился арык В новом парке имени Чолпонбая Тулебердиева обрушился арык
Водители рейса Кара-Балта&nbsp;&mdash; Бишкек тоже просят разрешить им&nbsp;работать Водители рейса Кара-Балта — Бишкек тоже просят разрешить им работать
В&nbsp;центре Бишкека провалилась брусчатка В центре Бишкека провалилась брусчатка
Водители маршрута Каинда&nbsp;&mdash; Бишкек требуют разрешить им&nbsp;работать Водители маршрута Каинда — Бишкек требуют разрешить им работать
Бизнес
Оплачивайте поездки бесконтактно через &laquo;ЭЛСОМ&raquo;! Оплачивайте поездки бесконтактно через «ЭЛСОМ»!
Адвокат Жумалиева о&nbsp;силовых методах Финпола и&nbsp;пустых обвинениях &laquo;Чон казата&raquo; Адвокат Жумалиева о силовых методах Финпола и пустых обвинениях «Чон казата»
Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по&nbsp;данным Мобильного оператора&nbsp;О! Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по данным Мобильного оператора О!
Цифровое телевидение в&nbsp;твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
4 июня, четверг
20:48
В Бишкеке водитель грузовика проехал перекресток на красный и не по своей полосе В Бишкеке водитель грузовика проехал перекресток на кра...
20:21
Убийство Улана Салянова. Прокурор просит пожизненное наказание для обвиняемых
20:02
Сотрудники представительства КР по миграции в Москве заразились коронавирусом
19:47
Юристы подали два иска на депутатов за нарушения при обсуждении закона об НКО
19:46
Продажа радиочастот. Генпрокуратура дает пояснение, почему дело засекречено