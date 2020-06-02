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Сюжет: Новый коронавирус

Водители рейса Кара-Балта — Бишкек тоже просят разрешить им работать

Водители междугороднего маршрутного рейса Кара-Балта — Бишкек требуют, чтобы им разрешили начать работать. Об этом 24.kg сообщили они сами.

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По их словам, они не могут обеспечить свои семьи питанием, другим необходимым для нормальной жизни, содержать их.

«Почти у всех нас кредиты, каждый день звонят из банков, просят погасить задолженность. Коммунальные услуги тоже оплачивать надо, за свет, воду. Пусть на нас обратят внимание чиновники, мы уже не можем выживать. Дайте разрешение на работу», — просят водители.

Отметим, что официально междугородние маршрутные такси пока не запустили.

Ранее водители маршрутов Каинда — Бишкек и Чалдовар — Бишкек также обратились к чиновникам с просьбой дать возможность работать.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/154469/
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