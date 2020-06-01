Койот поиграл в гольф и попал на видео в США

Камера наблюдения, установленная на частном доме в окрестности Тарзана (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США), запечатлела койота, бегающего за мячом на площадке для гольфа. Об этом сообщил портал Rai77.

По словам автора видеоролика, хищник не смог обойти вниманием мяч для гольфа и как обычный дворовый пес начал гонять его по двору.

«Около 23.45 камера запечатлела койота на нашем заднем дворе. Через примерно три минуты зверь, наигравшись с мячом, покинул территорию участка, подняв мне и всем моим домочадцам настроение», — написал в комментарии автор сюжета.